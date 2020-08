Sp: – Vil styrke kortbanenettet, ikke svekke det

Hadsel

Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet, sier i en pressemelding at det er flyplassene på kortbanenettet som knytter landet sammen og gjør det mulig å bo og drive næringsvirksomhet i hele landet. Hun sier at det var bakgrunnen for at Borten-regjeringen startet utbyggingen på 60-tallet og mener det er like viktig i dag.

– Senterpartiet vil styrke flyplassene på kortbanenettet, vi vil bruket mer penger på å kjøpe FOT-ruter, så det blir flere avganger og billigere billetter, rett og slett et bedre tilbud for folk som bor i distrikts-Norge, sier Mossleth i pressemeldingen.

Stortingsrepresentanten sier at det brukes mye penger på å bygge kollektivtransport i og rundt de største byene, og at kortbanenettet er kollektivtransporten i distrikts-Norge.

– Folk er avhengig av kortbanenettet for å komme seg på jobb og sykehus, sier Mossleth.

Hun peker videre på regjeringens avgiftsøkninger.

– Regjeringens avgiftsøkninger har dessverre gjort det enda dyrere å fly på kortbanenettet, Senterpartiet vil reversere avgiftsøkningene, så det blir billigere å fly på kortbanenettet, sier hun i pressemeldingen.