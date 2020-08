Hadsel

Politiinspektør Per Erik Kalland Hagen i Nordland politidistrikt sier til VOL at en person i 20-årene fra Hadsel ble pågrepet og satt i arrest sist helg. Det skjedde etter at politiet fant og beslagla en mindre mengde narkotika på mannen.

– Mannen er løslatt. Saken blir avsluttet så snart vi får gjennomført avhør. Personen ble pågrepet av politiet i Sortland sentrum, sier politiinspektøren til VOL.