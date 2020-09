To mistet lappen etter råkjøring

Hadsel

Torsdag morgen gjennomførte UP en laserkontroll ved E10 på Holdøya i Hadsel, i 80-sonen. Det endte endte med fem forelegg. I tillegg ble det gjort to førerkortbeslag.

De to som ble fratatt lappen, en mann i 40 årene og en i 20-årene, kjørte i henholdsvis 120 km/t og 129 km/t. Det blir opprettet anmeldelse i forbindelse med hendelsene, i tillegg til at de to får såkalt inndragningstid på førerkortet.

Operasjonsleder ved Nordland Politidistrikt, Yngvar Fredriksen, opplyser til VOL at den ene sjåføren hadde fire aktive prikker fra før.

– I dette tilfellet, når man er over beslagsgrensen og har aktive prikker fra før, komme de til ugunst og fører til ekstra inndragningstid på mellom tre og seks måneder, sier Fredriksen.