Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges ut året

Hadsel





– Det har helt siden mars vært viktig for regjeringen å sikre et godt flytilbud over hele landet. Det er lange avstander i Norge og for mange er fly som kollektiv å regne. Gjennom at vi nå forlenger kjøpet av minimumstilbudet sikrer vi at folk kommer seg til sykehus og jobb der hvor fly er eneste mulighet, uttaler samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Han sier videre at for å gi flyselskapene og de reisende forutsigbarhet, er det inngått en avtale for tre måneder frem i tid.

– Det statlig støttede minstetilbudet er viktig for næringslivet og for personer som utfører samfunnskritiske funksjoner rundt om i vårt langstrakte land, sier Hareide i pressemeldingen.

Behovet vurderes fortløpende, og målet er at rutene igjen skal kunne drives på kommersielt grunnlag.I denne omgang kuttes de fem rutene Tromsø – Oslo, Bodø – Oslo, Harstad/Narvik – Oslo, Ålesund – Oslo og Kristiansand – Oslo fra flyrutekjøpet. Disse rutene har pekt seg ut med et godt kommersielt tilbud på toppen av det statlige kjøpet. I Vesterålen styrkes tilbudet, ved å øke fra to til tre daglige avganger mellom Stokmarknes og Bodø. Dette gjøres av hensyn til pasientreisebehovet mellom Vesterålen og sykehusene i Bodø og Tromsø.

Avtalene som først ble inngått 25. mars har siden blitt fornyet og justert i flere omganger.

Flyruter som forlenges

Her følger oversikt over flyruter som er en del av tilbudet.

SAS og Norwegian flyr følgende ruter:

Rute Min. ant. daglige rundturer Dager/uke Antall rundturer/uke Haugesund – Oslo 2 6 12 Molde – Oslo 2 6 12 Kristiansund – Oslo 2 6 12 Bardufoss – Oslo 2 6 12 Alta – Oslo 2 6 12 Kirkenes – Oslo 2 6 12 Tromsø – Longyearbyen 1 6 6 Trondheim – Bodø – Tromsø 2 6 24









Widerøe flyr følgende ruter: