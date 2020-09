Jobber på spreng for at alle skal få strømmen tilbake

Hadsel

Da VOL var ute på en liten værrunde tidlig kveld onsdag, traff vi montør Andreas Nicolaysen på Hokland. Han var ute for å sjekke linjene-

– Nå er linja oppe fra Melbu til hit. Vi har lokalisert et brudd til Teigan, som det jobbes med nå, sa han til VOLs utsendte.

På det meste var det over 600 kunder som var uten strøm på yttersiden onsdag. Da VOL snakker med administrerende direktør i Trollfjord, Barry E. Larsen, sent onsdag kveld, sier han at det fortsatt er 199 personer som ikke har fått strømmen tilbake.

– Det jobbes kontinuerlig litt rundt om kring for å fikse problemene. Det er kunder på yttersiden av Hadseløya, i tillegg til noen på Bitterstad og noen på Lekang som mistet strømmen.

Ifølge Larsen gjør Trollfjord stadig vurderinger om de i det hele tatt skal sende folk ut i uværet for å reparere strømbruddet.

– Ingen blir sendt ut før vi er trygge. Det tar nok litt tid utover natta før alle har fått strømmen tilbake. Vi vet ikke helt hva feilene består i. Linjene er nedsalta, så det er veldig gunstig med regn nå, slår han fast.