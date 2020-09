Slik reagerte Andreas da vinden kastet store blikkplater mot frontruta hans

Hadsel

Andreas Pedersen fra Melbu tilhører siste kategori. Han var ute med bilen onsdag ettermiddag, for å sjekke værforholdene. Han fikk føle på stormens vrede, som ble målt til rundt 50 m/s, i større grad enn han hadde regnet med. En periode fløy nemlig løse gjenstander vegg i mellom som følge av stormfulle vindkast. Det gikk ut over bilen hans.

– Var redd for bilen

Mens han sto parkert på Gulstad, kom det plutselig flere store blikkplater fra et tak i nærheten, flygende rett mot frontruta. Hendelsen kan du se i videovinduet øverst i saken. Pedersen sier til VOL at han synes det var en skummel opplevelse.

– Man blir overrasket over at platene kom i en såpass fart. Jeg var redd for bilen, men bilruta ble ikke skadet, selv om det ble noen riper og bulker, sier han.

– Det var rart å kjøre i et slikt vær hvor man ser store gjenstander bli tatt med enorme krefter. Jeg trodde nesten at bilen skulle bli tatt av vinden, legger han til.

Pedersen har i alle fall lært en lekse når det gjelder kombinasjonen uvær og bilkjøring.

– Neste gang lar jeg bilen stå siden det skal så lite til før den får skade.

– Kan gjøre mye skade

Ola Bakke Aashamar er statsmeteorolog ved Vervarslinga i Nord-Norge. Han sier til VOL at det er såkalt vind som går over land at de sender ut farevarsel på.

– Selv om middelvinden er høy, er det selve vindkastene som er mest forutsigbare. Når de først kommer, kan de gjøre mye skade, sier han.

Bør ikke være ute

Ifølge statsmeteorologen er det viktig at folk følger med når Meteorologisk institutt sender ut oransje farevarsel, som det ble gjort for Vesterålen onsdag.

– Under slike forhold bør man ikke bevege seg verken til fots eller være i bil. Atmosfæren er kaotisk og uberegnelig. Jeg har selv sett flere klipp fra uværet i Nordland onsdag der vindkast har løftet og veltet biler. Det er forståelig at det er spennende å se på været, men det første man bør tenke på under slike forhold, er sikkerhet, slår Ola Bakke Aashamar fast.