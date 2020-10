Legger ned Nille på Stokmarknes

Hadsel

Da VOL kontakter administrerende direktør i Nille, Kjersti Hobøl, for å få en kommentar, bekrefter hun at butikken stenges, men understreker at det er en liten stund til.

– Butikken stenges når leiekontrakten går ut, som jeg antar er ved årsskiftet, sier hun.

– Hva er årsaken til at dere stenger dørene på Stokmarknes?

– Det er en kombinasjon av omsetning som ikke gir positive resultat, og at leiekontrakten går ut, sier Hobøl.

– Vi synes det alltid er dumt å stenge butikker, men vi kan ikke drive butikk med underskudd, legger hun til.

– Hva skjer med de ansatte? Får de tilbud om overføring til andre Nille-butikker ?

– Vi prøver alltid å tilby ny jobb til folk, men det kommer også an på reisevei og om det finnes tilgjengelige ledige stillinger, sier hun.

Når det gjelder Vesterålen for øvrig, har Nille også butikk i Skibsgården på Sortland. Ifølge Hobøl vil den butikken bestå.

VOL har foreløpig ikke lyktes med å komme i kontakt med Nilles utleier, Vesterålen Eiendom, i sakens anledning.