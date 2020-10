Geir Jørgensen på topp for Rødt Nordland

Hadsel

Det skriver Rødt Nordland i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Partiet skriver at de har hatt stor fremgang i Nordland, at organisasjonen vokser, meningsmålingene gir klar økning og at partiet nasjonalt ligger godt an til å bryte sperregrensen. Dermed er også mandat fra Nordland innen rekkevidde.

– Med Geir på topp vil partiet få en kandidat som er godt i stand til å fremme Nordlands befolkning sin kamp for et fremtidig og varig livsgrunnlag og mot sentraliseringspolitikken til regjeringen. 48-åringen har rik personlig erfaring fra både fiske og landbruk. Som tidligere journalist og nå som reisende Nord-Norge-koordinator for Naturvernforbundet, har han et stort nettverk og god kjennskap til hele fylket og landsdelen, skriver nominasjonskomiteen i pressemeldingen.

Jørgensen er formanns- og kommunestyremedlem i Hadsel kommune, og er en av Rødts tre representanter på fylkestinget. Han er også en av to vesterålinger som står på listen til Rødt Nordland.

28 år gamle Fatima Zozan Kaya fra Sortland står nemlig på sjuendeplass på listen.

Nominasjonskomiteens listekandidater vedtas i nominasjonsmøte i Bodø 16.- 18. oktober.

Nominasjonskomiteens forslag til stortingsvalgsliste fra Rødt Nordland: