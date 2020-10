Inviterer til stjerneklar danseforestilling

Hadsel

Forestillingen, som har fått navnet Stars in a piece with no name, består av dans og popmusikk fra ulike ti år. Den handler blant annet om lengselen etter bare å kunne være og hvile i noe, uten å bli møtt av krav og forventninger. Bente Alice Westgård står i spissen for forestillingen, og er både danser og koreograf, i tillegg til at hun har flere andre oppgaver knyttet til produksjonen.

Fascinasjonen for å se på stjernene er et sentralt element i danseshowet, der stjernene har en konstant tilstedeværelse i himmelen, og hvor de ikke forsøker å verken være eller gjøre noe spesielt.

- Ved å engasjere meg uten å forvente noe, lar jeg stjernene påvirke og noen ganger kan jeg oppleve at den dialogen som oppstår mellom oss, forandrer meg, sier Westgård i forestillingsomtalen.