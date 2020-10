Nordlaks jubler for sjømat-tog

Hadsel

I dag går det første sjømattoget fra Narvik direkte til Malmø for omlasting og videre transport til kontinentet. Den nye togruten betyr raskere og kortere transport, og ett døgn ferskere fisk til kundene i Europa, skriver Nordlaks på sin Facebook-side.

– Sånt blir det mer fornøyde kunder av, og mer konkurransekraftig nordnorsk sjømatproduksjon, lavere klimagassutslipp og sannsynligvis mindre matsvinn. Her lastes den første fisken på bil for første etappe frem til jernbanestasjonen i Narvik, skriver selskapet.

Forventer vekst

5. oktober varslet CargoNet at de starter opp et sjømattog (ARE Seafood) fra Narvik til Malmö med faste ukentlige avganger fra og med 23. oktober. Tidligere har toget, og sjømaten fra Nord-Norge, tatt omveien innom Oslo for omlasting, skriver Fiskeribladet (krever innlogging).

Med den første direkte togruten fra Narvik til Malmö blir sjømaten fra Nord-Norge om lag ett døgn ferskere når den kommer frem til kundene i hele Europa.

– Det er forventet vekst i sjømatproduksjonen i Nord-Norge. Sjømatnæringen trenger bedre transportkapasitet for å eksportere økte volumer av fersk fisk på en effektiv måte. Samtidig ønsker fiskeindustrien å flytte mer sjømat over fra vei til bane, skrev administrerende direktør Erik Røhne i CargoNet i en pressemelding 5. oktober.