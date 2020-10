Regionrådene ber styret i Nord universitet gå mot innstilling

Hadsel

I brevet skiver rådene at de gjennom media har blitt kjent med at fakultetene foreslår å forskyve oppstart av samlingsbasert barnehagelærer ytterligere et år. Det foreslås også at årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling forskyves, i tillegg til at bachelor i sosialt arbeid, som ble forskjøvet i 2015 og skulle starte opp i fjor, er satt på vent.

Dem to regionrådene er glade for at rektoren ved Nord universitet er tydelig på at universitetet ønsker å satse på Vesterålen og Lofoten studiested Stokmarknes.

– Imidlertid er vi bekymret for konsekvensene av å føre en uforutsigbar studieportefølje for studenter, fagmiljø og attraktivitet. Vi frykter at en slik politikk på sikt vil føre til ei ytterligere nedbygging av studiested Stokmarknes, stikk i strid med behovet for kompetanse i regionene, skrives det.

Videre understreker regionrådene at de ønsker et sterkt Nord universitet som satser på internasjonalisering og forskning, samtidig som de er avhengig av å ha en sterk distriktsprofil. De peker også på at kommunene i Vesterålen og Lofoten ønsker en tettere dialog med universitetet for å sikre at etterspørselen av kompetanse gjenspeiles i studieporteføljen.

– Vi må også huske å ha med historien fra tidligere år hvor studieportefølje og studiestedstruktur har vært diskutert hvor våre forventninger har vært tydelig presentert. Derfor anmoder vi styret i Nord universitet å gå mot innstillinga. Verken vi eller dere har råd til å føre en uforutsigbar studieportefølje i Vesterålen og Lofoten, avsluttes brevet.