Vil tilby flere utdanninger på Stokmarknes 

Hadsel

Det melder Nord universitet i en pressemelding.

Universitetet har studiested på Stokmarknes i Hurtigrutens hus og skriver i pressemeldingen at aktiviteten tradisjonelt har dreid seg om sykepleierutdanning, lærerutdanning og lederutdanning. På grunn av økt aktivitet framover, og behov for større arealer til vår virksomhet, har de fra høsten 2020 utvidet sin leieavtale.

Da styret i Nord universitet torsdag behandlet saken om studieporteføljen for 2021-2022, vedtok de utlysning av bachelorgrad i sykepleie deltid over fire år på Stokmarknes.

I tillegg ønsket styret at rektor skal fastsette studietilbudet i Vesterålen for 2021 innenfor en forsvarlig faglig og økonomisk ramme.

– Jeg er glad for diskusjonen i styret, og vedtaket som ble fattet. Styret er veldig tydelig på at Nord universitet skal ha gode utdanningstilbud i Stokmarknes. Det gir meg som rektor anledning til en dialog med aktører i Lofoten og Vesterålen om utdanningsbehov, og å se på løsninger for hvordan vi kan møte disse på en god måte. Vi tar derfor umiddelbart initiativ til samarbeidsmøter med disse aktørene, sier rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet.

- Frykter forskyvning av studietilbud er starten på nedbygging – Vi har ikke tid til år etter år å forskyve oppstarten av utdanningen – Selv om det bare skal forskyves, gjøres det år etter år. Hva vil det føre til. Utdanning må planlegges, sier Hadsel-ordfører Aina Nilsen (Sp) om forslaget om å forskyve oppstart av samlingsbasert barnehagelærerutdanning i Vesterålen ytterligere ett år.

Regionrådene ber styret i Nord universitet gå mot innstilling Vesterålen regionråd og Lofotrådet ber i et brev styret i Nord universitet om å onsdag gå mot innstillingen om å forskyve oppstart av flere studietilbud ved universitets studiested på Stokmarknes.