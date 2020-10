Han ny driftsdirektør i Nordlaks Produkter

Hadsel





Dette står å lese på Nordlaks hjemmeside. Tømmerås, som kommer fra Hadsel, er siviløkonom fra NHH og kommer fra stilling som rådgiver i konsernstaben i Equinor. Der har han de siste tolv årene har deltatt i og ledet store prosjekter innen virksomhetsstyring og digitalisering.

– Nordlaks er i en veldig spennende utviklingsfase, og jeg gleder meg voldsomt til å ta fatt på jobben, bli kjent med nye kollegaer og til å være med og forme fremtiden i Nordlaks, sier Tomas Tømmerås til hjemmesiden.

Sommeren for to år siden flyttet han tilbake til Stokmarknes med kone og to barn. Han sier at Nordlaks er et selskap med sterk lokal og regional forankring, og som har et langsiktig søkelys på utvikling og verdiskaping. Når det gjelder hva han selv kan bidra med i konsernet, nevner han erfaringen hans innenfor virksomhetsstyring og ledelse for komplekse prosjekter.



Som driftsdirektør får vesterålingen det overordnede ansvaret for personal, drift og resultat for Nordlaks sin slakteri-, videreforedlingsvirksomhet som er organisert i selskapet Nordlaks Produkter AS.

– Med ansettelsen av Tomas styrker Nordlaks organisasjonen i en veldig viktig fase for selskapet. Han vil tilføre oss kunnskap og gjennomføringsevne innen fagområder som er viktig for et selskap i sterk vekst. Vi ser frem til å bli bedre kjent med han og til å bidra til at Tomas får utvikle sin rolle og bli kjent med Nordlaks og oss som jobber her, sier konsernsjef Eirik Welde til hjemmesiden.



Tømmerås starter i jobben i starten av februar og vil inngå i konsernledelsen i Nordlaks og rapporterer til konsernsjef Welde.