Hadsel tar korona-grep

Hadsel

– Det er mange som er bekymret over den økende smitten både i Norge og Europa, og det er vi i Hadsel kommune også. Selv om vi per i dag ikke har noen i kommunen som er bekreftet smittet, vet vi at det er smitte i Vesterålen og stor smittespredning mange steder i landet. Det neste lokale utbruddet kan like gjerne komme i Hadsel, som et annet sted, skriver Hadsel kommune på sin hjemmeside.

Kommunen skriver videre:

Samtidig er det viktig å understreke at årsaken til at vi har hatt lav smitte i Hadsel, er en felles innsats fra alle innbyggere og at vi har hatt flaksen på vår side. Det har vært lagt ned en stor innsats over lang tid og vi vet at det har kostet.

Fordi det er såpass stor økning i koronasmittede i Norge og mange lokale utbrudd, er det også større risiko for et utbrudd i vår region. Det er derfor svært viktig at alle følger de nasjonale retningslinjene og rådene.

Kriseledelsen i Hadsel kommune har hatt møte 6. november og blitt enige om å innføre følgende tiltak for de kommende to ukene, uke 46 og 47:

Større planlagte politiske møter, blant annet folkevalgtopplæring 9. november og kommunestyremøte 12. november, vil bli gjennomført digitalt

Vi oppfordrer til at både administrative og politiske møter gjennomføres digitalt så langt det er praktisk mulig. Maks antall personer på fysiske møter er 10, med minst én meters avstand. Det gjøres unntak for opplæringstiltak i skolene, samt undervisning.

Servicetorget blir fysisk stengt, men vi er tilgjengelige på telefon, e-post og det digitale servicetorget.

Administrativt ansatte som har mulighet til å ha hjemmekontor oppfordres til det, men dette skal avklares med nærmeste leder.

Dersom situasjonen endrer seg eller vi får et lokalt utbrudd i vår kommune, kan det komme nye tiltak på kort varsel. I Hadsel slipper vi foreløpig de strengeste tiltakene for regioner med mye smitte. Slik vil vi holde det. Derfor sier vi tusen takk for innsatsen så langt og fortsett å følge smittevernreglene.

Det vil gjøres en ny vurdering av tiltakene i løpet av uke 47.