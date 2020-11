Teater om de små og store valgene i livet

Hadsel





Stykket er skrevet av den britiske dramatikeren Duncan Macmillan og blir i omtalen beskrevet som en moderne kjærlighetshistorie.

Der står det også å lese at publikum blir tatt med i en samtale som varer livet ut, og at forestillingen handler om de små og store valgene vi gjør i livet. Macmillan har selv beskrevet stykket som en blanding av stand up, en dans og en brytekamp.

«Det er som å tyvlytte til en privat samtale. Det er morsomt og gripende. Lett å kjenne seg igjen i. Selv når verden står på hodet og kloden ikke er til å kjenne igjen», heter det blant annet i omtalen.

Pust settes opp i hele verden, nå sist i London og på Broadway. Hovedrollene da ble gestaltet av skuespillerne fra sesong en og to i Netflix-serien The Crown.

I Riksteatrets versjon er det skuespillerne Kamilla Grønli Hartvig og Axel Bøyum. Sistnevnte er mest kjent fra TV-seriene Heksejakt, Heimebane og Øyevitne. Grønli Hartvig er snart aktuell i en ny serie på HBO Nordic.. Musikken er det Ingrid Olava som står for, mens Marie Blokhus står for regien.