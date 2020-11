Hurtigrutens MS Lofoten blir skoleskip

Hadsel





Fra 2021 blir MS Lofoten skoleskip for stiftelsen Maritim videregående skole Sørlandet. Det er klart etter at stiftelsen har signert en intensjonsavtale om å kjøpe skipet fra Hurtigruten.

– Dette starter et nytt kapittel i MS Lofotens stolte historie. Etter å ha vært en del av livsnerven langs kysten i generasjoner, skal hun nå utdanne neste generasjon norske sjøfolk. Det er bra for Norge som sjøfartsnasjon, bra for kysten, bra for skolen og bra for oss i Hurtigruten, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group i en pressemelding.

Stiftelsen har drevet undervisning på skoleskip helt siden 1927, da fullriggeren Sørlandet ble bygget som stiftelsens første skoleskip. MS Lofoten blir stiftelsens femte skoleskip.

– MS Lofoten har mye sjel, og er et smykke av et skip som fortjener å bli tatt godt vare på, sier Egeland.

Helt siden hun ble levert fra Akers mekaniske verksted i mars 1964, har MS Lofoten seilt i Hurtigrutens rutetrafikk. Etter å ha krysset polarsirkelen rundt 3500 ganger og tilbakelagt en avstand som tilsvarer flere enn 200 ganger rundt ekvator, har skipet nå seilt sin siste rundtur i rute mellom Bergen og Kirkenes.

Når Hurtigruten går inn i en ny 10-årig avtale om rutetrafikk fra nyttår, oppfyller ikke lenger det verneverdige skipet kravene til blant annet universell utforming i den nye anbudsavtalen med Samferdselsdepartementet.

– MS Lofoten er et helt spesielt skip med en unik historie. Hun betyr noe helt spesielt for mange i Hurtigruten, for gjestene våre og for folk langs hele kysten. Selv om hun nå blir pensjonert fra rutetrafikken etter snart seks tiår, har hun mange gode år igjen, sier Skjeldam.

MS Lofoten ankommer Bodø på sin første rundtur 8. mars 1964. Foto: Museum Nord/Hurtigruten.

MS Lofoten er det skipet som har lengst fartstid i Hurtigrutens 127 år lange historie. De siste årene har Hurtigruten brukt betydelige beløp på å oppgradere skipet, blant annet med å tilbakeføre interiøret til original stil. Utvendig er skipet og skorsteinen malt i de samme fargene som da hun seilte jomfruturen for Vesteraalens Dampskibsselskab (VDS).

– Dette blir et ypperlig skoleskip. Om bord her lærer man å håndtere et skip på den tradisjonelle måten. Det er nyttig å ta med seg uansett hva slags skip man skal jobbe på. Teknologien er tradisjonell og gammel, men fortsatt relevant. I tillegg er skipet oppgradert på svært mange områder med blant annet nye hjelpemotorer, ny elektrisk tavle og aircondition. Kombinasjonen av nytt og gammelt gir optimale muligheter i undervisningssammenheng, sier kaptein Eivind Lande på MS Lofoten.





MS Lofoten

Byggeår: 1964

Skipsverft: Akers mekaniske verksted (Oslo)

Passasjerkapasitet: 400

Lugarkapasitet (passasjerer): 151

Mannskap: 37

Bruttotonnasje: 2621

Lengde: 87,4 m

Bredde: 13,26 m

Fart: 15 knop

