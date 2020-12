Han blir ny salgs- og markedsdirektør i Nordlaks

Hadsel





Nikolaisen, som i flere år var administrerende direktør i Sparebank 1 på Sortland, kommer fra tilsvarende stilling i Vesteraalens.

– Nordlaks må være det mest spennende sjømatselskapet i Nord-Norge, og har hatt en fantastisk reise så langt. Nordlaks viser vilje og evne til å investere i utvikling i vår egen region, og det er et lokalt eid selskap. Det betyr masse for meg. Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med Nordlaks og til å ta fatt på jobben, sier han til Nordlaks sin hjemmeside.

Den nytilsatte markeds- og salgssjefen kommer opprinnelig fra Holmstad i Sortland kommune. Nikolaisen, som også har jobbet som salgssjef i Microsoft, er klar på at laks ikke har vært en rød tråd i karrieren hans.

– Det har heller vært å bidra til gode fellesskap, til utvikling av den enkelte og til presterende team som samarbeider godt internt og med eksterne miljøer. Jeg stiller på Børøya 1. januar med en rød L på ryggen, og skal bruke den første tiden til å bli kjent med egen organisasjon, jobbe for å forstå markedet og lære meg bransjen før jeg har ambisjoner om å sette mitt preg på Nordlaks, fortsetter Eirik.

Som salgs- og markedsdirektør får Eirik ansvaret for Nordlaks sin salgs- og markedsstrategi samt personal, drift og resultat for Nordlaks sine salgs- og markedsføringsaktiviteter. Konsernsjef Eirik Welde er godt fornøyd med ansettelsen av sortlendingen. Han tror at Nikolaisen kan bidra til å bygge opp organisasjonen og styre salgs- og markedsdelen inn i fremtiden.

– Vi er over fem hundre dyktige mennesker i Nordlaks som er god på laks. Nå gleder vi oss til å ta i mot Eirik og få han raskt opp i fart slik at han blir i stand til å bidra til den videre utviklingen av Nordlaks, sier konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks.

Eirik Nikolaisen går inn i konsernledelsen i Nordlaks og rapporterer til konsernsjef Eirik Welde.