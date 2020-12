Ulf mottok frivilligpris i Hadsel

Hadsel

Utdelingen fant sted på Nanna Withs plass torsdag ettermiddag, i forbindelse med et nyttårsarrangement i regi Stokmarknes Vel. Det var ordfører i Hadsel, Lena Arntzen, som delte ut prisen.

Hun pekte blant annet på at Ruud Larsen har vært en svært aktiv bidragsyter i frivilligarbeidet i kommunen gjennom mange år.

– Kaster ikke bort tiden med prat

Østlendingen, som har jobbet som politimann, har ifølge Arntzen, tatt «frivilligheten i lokalsamfunnet med storm». Han har både vært leder i Hadsel hjelpekorps, og ble også senere leder i Hadsel Røde kors, et verv han fortsatt har.

– Han har utmerket seg som en person som handler og ordner, og ikke kaster bort tiden med prat, sa Arntzen, og trakk særlig frem hans bidrag i den såkalte julelenkegjengen, som er en arbeidsgruppe i Stokmarknes vel.

Denne gjengen, med Ruud Larsen i spissen, sørger for å pynte og henge opp julelys i Markedsgata. De er også med når juletreet på Nanna Withs plass skal pyntes, der Ruud Larsen er fast lysmester.

– Vi er takknemlig for det du gjør for oss i byen i våre hjerter. En stor takk fra Stokmarknes vel og Hadsel-samfunnet, og fra alle som nyter godt av din raushet og innsats for lokalsamfunnet. Du får årets frivilligpris fordi du fortjener det, het det blant annet i begrunnelsen for at han mottok prisen.

– Hadde ikke klart det alene

Da VOL tok en kort prat med prismottakeren etter tildelingen, var han klar på at det var et lagarbeid.

– Dette hadde jeg ikke ventet. Samtidig er det viktig å påpeke at jeg ikke er alene om dette, for det er jo hele lenkegjengen som bidrar. Jeg hadde ikke klart de uten dem, men det er veldig hyggelig å motta prisen på vegne av gjengen, sier han.

På spørsmål om hvor lenge han har planer om å fortsette å bidra frivillig i kommunen, svarer den ferske prismottakeren kontant:

– Så lenge kroppen holder, slår Ulf Ruud Larsen fast