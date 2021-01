Avlyser LoVe LAN i Vesterålshallen

Hadsel

Årsaken er den pågående pandemien. Innholdsansvarlig i LoVE LAN, Mari Elise Nordgård, sier til VOL at det likevel kan bli snakk om et alternativt arrangement.

– Vi har fått en del henvendelser om det blir arrangement i år. Med tanke på slik Covid- 19 situasjonen ser ut nå, har vi bestemt oss for at vi avlyser arrangementet i Vesterålshallen. Men vi ser på muligheten for å arrangere noe digitalt etter hvert, sier hun til VOL.

Hva et slikt alternativt arrangement skal inneholde, hvor det skal være og når, er det for tidlig å si noe om.

– Det kan bli fysisk, men det avhenger av hvor strenge smitteverntiltakene er, og hvor mange som kan være samlet samtidig, slår Nordgård fast.