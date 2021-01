Satser på gjenåpning av Havsula

Hadsel

Dette kommer frem i et innlegg på Facebook der Vivian Aas ønsker godt nyttår til sine kunder, og opplyser om at man er kommet fram til at Havsula må holde stengt frem til i hvert fall 18. januar. Dette er i tråd med myndighetenes anbefalinger, gitt ut fra en situasjon med stadig økende smittespredning av korona-viruset.

Selv om året ikke startet helt som man skulle ønsket, uttrykker Aas at hun er takknemlig for den responsen og støtten kafeen har fått. For å bedre driften er det opprettet en digital kronerulling – en spleis.

– Det gode oppi alt dette er at vi ikke har gitt oss. Vi er utrolig takknemlige for den hjelp og støtte vi har fått siden vi stengte ned, og nettopp på grunn av den store givergleden blant folk og fe, sitter vi nå og ser at vi faktisk kan åpne igjen, skriver hun.

Via spleisen kan folk kjøpe en digital kaffekopp eller to, og alle pengene som kommer inn går til å holde Havsula i gang.

– Det betyr at det enda vil være lys i i hvert fall et butikk/cafe-vindu til på Melbu, som tilfeldigvis er verdens fines lille plass i nydelige Hadsel som ligger i det vakreste øyriket i verden, nemlig Vesterålen! Så fra alle oss som er så glade i denne lille bedriften her, tusen hjertelig takk for mye hjelp og støtte, skriver Vivian Aas.