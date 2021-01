– FOT og minimumskjøp må ikke blandes sammen

Hadsel

Hadselordfører Lena Arntzen sier til VOL fredag kveld at hun har undersøkt saken om to måneders varighet på FOT-rutene ved Skagen nærmere med Samferdselsdepartementet.

– Rutene som kjøpes på Skagen nå, med to måneders varighet er "kjøp av et minimumstilbud". Minimumstilbud er midlertidige kjøp for å dekke det samfunnskritiske transportbehovet under pandemien. De mye omtalte, og kjente "FOT-rutene" er noe annet, og har andre kriterier. Deriblant priskriterier som ikke dette minimumskjøpet har. Det har sikkert reisende fra Skagen lagt merke til, sier Arntzen i en kommentar til VOL.

Når VOL tar kontakt med statssekretær i samferdselsdepartementet, Anders Tydal, bekrefter han dette.

– Det er snakk om to ulike innkjøpsordninger. Det er minimumskjøp med en varighet på to måneder, og FOT- som har en lenger varighet. Budsjettavtalen fra desember omhandler FOT. Konkurransen som er lyst ut nå, gjelder minimumskjøp, sier han.

Ifølge Samferdselsdepartementet er 2-månederskontraktene på Skagen ikke er en oppfølging av budsjettenigheten med Frp.

– Innen utgangen av januar skal regjeringen legge frem en oppfølging av budsjettvedtaket i Stortinget, sier Tydal.

Budsjettforliket med FrP:

" FOT-ruter Flertallet viser til at budsjettforliket om statsbudsjettet for 2021 inneholder 30 mill. kroner til FOT-ruter utover regjeringens forslag i Prop 1 S (2020-2021) med tillegg 1. Flertallet presiserer at ordningen med kjøp av FOT-ruter skal utvides i en periode, inntil flymarkedet er normalisert, slik at ordningen inkluderer strekningene Stokmarknes-Bodø/Tromsø, Florø – Oslo, Florø – Bergen og Ørsta-Volda – Oslo."

Arntzen er fornøyd

– I budsjettforliket med FrP brukes benevnelsen FOT, og det blir derfor spennende å se hvordan denne budsjettenigheten slår ut i praksis. I mellomtiden er jeg glad for at vi ved hjelp av minimumstilbud får dekket det samfunnskritiske behovet for flyruter fra Skagen så lenge pandemien fremdeles rammer luftfarten, sier Arntzen.

Kjøpet av minimumstilbud er av kort varighet fordi det er ment å være fleksibelt og lett å endre på kort tid. FOT-rutene er av mer langsiktig karakter, fordi de gir trygghet og stabilitet for både reisende og flyselskap.









