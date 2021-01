Verken Solheim og Stokkan gikk direkte til finalen

Hadsel

Det gikk ikke veien for noen av de to artistene, som begge har sterk tilknytting til Vesterålen. Solheim som ekte øksnesværing, og Stokkan som en sentral skikkelse i Stokmarknesbandet ZOO. Deltakerne møttes to og to i duell, der artisten med flest stemmer gikk videre.

Først ut av de to under lørdagens sending var Stokkan, med låten «My Life Is OK». VGs anmelder var ikke videre begeistret og mener låten «knapt kan kalles noe mer enn grovskåret livsfilosofi overført til en komp, en tekst og en melodi som ville fremstått som gammelmodig selv i 1991. Eller i 1971 for den saks skyld». Det endte med en toer på terningen. I tillegg tapte han duellen mot Daniel Owen.

Noe særlig bedre gikk det ikke med Solheim. Hun tapte også sin duell, mot den energiske scenedusjeren Rayleen. Vesterålingen fikk derimot bedre mottakelse av VGs anmelder, som gav opptredenen terningkast fire:

«Det er en vakker låt, og en av få av årets MGP-låter det er mulig å forestille seg å lytte til når fesjået er over. Likevel: Det mangler noen essensielle doser energi her – i det minste med tanke på at det er søringer som styrer akkurat denne verdenen», står det blant annet å lese i anmeldelsen.

Selv om både Stokkan og Solheim ikke gikk videre lørdag, er likevel ikke alt håp ute. De 15 artistene som ikke går videre fra delfinalene får nemlig en ny mulighet i en «siste sjanse-sending» på radio i midten av februar. Låten som får flest stemmer av disse går til finalen.

VOLs anmelder gav for øvrig Stokkan og Solheims Grand Prix-låter henholdsvis terningkast tre og fem.