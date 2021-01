– En måte å «spille ut» administrasjonen på

Tidligere ordfører i Hadsel, Kurt Jenssen (Sp), mener at et innspill fra Stokmarknes Handelseiendom til politikerne er et forsøk på å «spille ut» administrasjonen i saken. Venstres Arne Ivar Mikalsen mener at informasjonen fra selskapet kan være nyttig.