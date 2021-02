Ikke mutert koronavirus i Hadsel

Hadsel





Analyser av koronaprøvene fra Hadsel viser at det ikke er det muterte viruset fra Storbritannia som har ført til smittetilfeller, heter det i en pressemelding fra kommunen.

I Hadsel kommune er det den siste uka påvist tre tilfeller av koronasmitte, knyttet til to ulike reiser. Nå viser det seg at det ikke er det muterte viruset som er påvist.

– Vi er glade for at det ikke er den muterte varianten vi har med å gjøre, men det betyr ikke at vi kan ta noe lettere på smittevernstiltak. Det er viktig at hver og en av oss tar ansvar for å holde tallet på sosiale kontakter så lavt som mulig og holde avstand, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i pressemeldingen.

En rekke elever og flere lærere ved Hadsel videregående skole, ble satt i karantene tirsdag, etter at det ble påvist smitte hos en elev. Alle blir testet fortløpende og det er forventet svar på disse prøvene i løpet av tirsdag og onsdag. Negative prøvesvar betyr imidlertid ikke at karanteneperioden er over.

– Karantenetida går frem til og med fredag 5. februar. Det kan gå en del dager fra du er utsatt for smitte til det oppstår sykdom, så det er viktig at alle overholder karantenereglene, sier Bleidvin.

Samtidig understreker han at det er viktig at vi alle husker på at du kan bli utsatt for smitte, selv om du ikke har vært uforsiktig eller gjort noe galt.

– Det er viktig å ikke stigmatisere de som faktisk blir syke eller gjøre det skambelagt. Vi er nok mange som har vært i en situasjon hvor vi kunne blitt smittet dersom vi var uheldige. Det å bli syk er ofte en belastning i seg selv og vi må ikke gjøre den belastningen større, sier Bleidvin.