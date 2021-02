Om det ikke er ugler i mosen...

Hadsel

– Det pimper litt opp, smiler arbeidsleder Per Helge Kristoffersen ved Hadsel ASVO på Melbu. Han har fått selskap av avdelingsleder og nestleder Inger Grete Klæboe Jenssen, og snart har de en hel liten uglefamilie i hendene, skjært ut finurlig med lasermaskin. Laseren blir også brukt til å dekorere andre produkt som den verna bedriften tilbyr. For som alle andre i markedet, gjelder det å skille seg litt ut, og gjerne by på litt "merkevarer".