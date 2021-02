Vil unngå at turnhallen skal snuble i humpete kommuneøkonomi

Melbo Turnforening ønsker å bygge dedikert turnhall, for å styrke både treningstilbudet og rekrutteringen til idretten. De ber om tilskudd på totalt 6,3 millioner kroner til etableringen av hallen på Melbu, men medlemmene i oppvekstutvalget var ikke sikre på om tiden var inne for å si ja. Eller for den saks skyld nei.