Tatt ut til EM-kvalifisering

Hadsel

Det betyr at hadselværingen, som i tillegg til å være en viktig brikke for Vesterålen Futsal, og spiller fotball i Tromsdalen, får enda en landskamp i futsal. De siste par årene har Pedersen i stor grad vært for fast inventar å regne på det norske futsallandslaget.

Norge møter Polen over to kamper i det som er hovedrunden i EM-kvalifiseringen.

Opprinnelig skulle Norge møte Tsjekkia i hovedrunden i EM-kvalifiseringen i slutten av januar. Etter drøftinger med landslagsledelsen, klubbene i eliteserien i futsal, og spillerne, ble det avgjort at laget ikke skulle reise av hensyn til smittesituasjonen i Europa og Norge. Resultatet i begge kampene ble satt til 5-0 i Tsjekkias favør.

Polen spilte 2-2 borte mot Portugal i åpningskampen i EM-kvalifseringen før portugiserne vant 3-0 i returkampen i Polen.

– Vi har trukket tre meget sterke motstandere, men dette er en flott utfordring for oss, sa landslagssjef Silvio Crisari etter trekningen.

Selv om motstanden er tøff, forventer han gode resultater.

– Vi trenger å være helt på topp for å få noe ut av disse kampene, men det satser vi på å være. Vi skal brette opp ermene og jobbe så hardt vi kan. Det å spille med flagget på brystet gir en fantastisk drivkraft, uttalte Cisari.





Norges tropp:

Kenneth Rakvaag, Sparta Praha

Andreas Ajer, Sandefjord Futsal

Lars Røttingsnes, KFUM

Petter Høvik, Utleira

Morten Wermåker, KFUM

Sindre Welo, Utleira

Sondre Pernes, KFUM

Richard Halvorsen, Hulløy

Blerim Redzepi, Fredrikshald

Christopher Moen, Utleira

Adrian Pedersen, Vesterålen

William Hanssen, Hulløy