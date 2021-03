Har snart vaksinert 1000 hadselværinger

Hadsel





Torsdag ettermiddag ble den foreløpig siste dosen satt i helsehuset på Stokmarknes, noe som innebærer at tett opptil 12 prosent av befolkningen har fått minst én dose.

– De to neste ukene er det utelukkende førstedoser som settes, så da vil vi komme enda et godt steg videre, forteller Hans Arne Jenssen, leder for kommunens helseavdeling i en pressemelding.

Så langt er det beboere på sykehjem, folk født før 1946 samt helsepersonell som er vaksinert. Hadsel følger helsemyndighetenes anbefaling når det gjelder prioritering av hvem som skal ha vaksine først. Aldersmessig er vi altså fremdeles i gruppa 75-84 år.

– Vi ringer når det er din tur

Vaksineringen pågår på ettermiddagstid i helsehuset på Stokmarknes, og om halvannen ukes tid er det dags for å ta fatt på neste prioriteringsgruppe, altså innbyggere i alderen 65 til 74 år.

– De som skal møte i den stille uke er født i 1946 og noe yngre. Så vi er akkurat i skillet mellom de to prioriteringsgruppene. Den uka foregår vaksineringa tirsdag 30. mars og eventuelt 31. mars, avhengig av hvor mange doser vi får, forteller helselederen.

Neste gruppe skal trolig bestille time selv

Men etter hvert som det er stadig yngre folk som står for tur, er kommunen klar for å skifte til en annen strategi for å gi folk vaksine.

– Når vi kommer til prioriteringsgruppa som gjelder dem fra 45 til 64 år, det er snakk om 2128 personer, så ser jeg for meg at vi tar i bruk et selvbookingsystem. Med en oversikt over timer og hvor mange vaksiner som er tilgjengelige til de forskjellige tidspunktene, sånn at folk i større grad selv putter seg selv inn på ledige timer, forklarer han.

Når dette blir aktuelt, vil kommunen selvfølgelig informere bredt om den nye løsningen.

– Dette er jo folk i yrkesaktiv alder, og derfor er det et enda større behov for at de selv kan bestemme når de vil ta vaksinen, sier han.

– Jeg håper og tror vi er der i slutten av mai. Målet er deretter å ha hele gruppa vaksinert i løpet av sommermånedene. Men da er vi avhengige av stabile leveranser. Vi er jo også lovet å få større leveranser etter hvert, opplyser Jenssen.