Litt mer fart i år på hadselrussen

Hadsel

Skjønt farta er ikke helt sånn de hadde sett for seg, da de startet videregåendeutdanninga på Stokmarknes, Andreas Markussen (18) og Isak Schultz Åsbakk (18) fra Melbu og Benjamin Olsen (20) fra Stokmarknes. Alle er de russ av året, skjønt Benjamin var også russ i fjor, i og med at han har valgt å ta tredjeklassen over to år.