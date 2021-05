5. klassinger laget 17. mai-film i det nye Hurtigrutemuseet

Hadsel

Filmen er laget med støtte fra oppvekstavdelingen i Hadsel kommune, med Kolbjørn Hoseth Larsen bak kamera. Bakgrunnen for at filmen ble til, er at femteklassingene tradisjonelt har et 17. mai-arrangement.

– I den forbindelse er det en forventning om at 5.klassene også står for underholdningen. Da kom ideen opp om å lage underholdning fra det nye museet, sier Marcus Hanssen i 17-mai-komiteen i Hadsel.

Han beretter at det har vært visse utfordringer med å få til en innspilling siden arbeidet med museet er i siste innspurt, og trekker frem enhetsleder for Hurtigrutemuseet, Lina Vibe, som har lagt til rette for at det har vært mulig å gjennomføre det på en god måte.

På spørsmål om hva elevene selv synes om filmen, sier Hanssen:

– Noen synes nok det er flaut, men alle som har vært med synes det har vært en kjempeartig opplevelse, understreker Hanssen.

Filmen kan du se i videovinduet øverst i saken.