Jobber du i Hadsel og får mail fra henne, så åpne den

For at kommunen skal bli flinkere til å ivareta sårbare barn og unge, som i perioder har behov for ekstra oppfølging, inviterer Marianne C. Olsen i Hadsel kommune nå rundt 400 ansatte til en spørreundersøkelse. - Ikke bare for å se hvilke områder vi kan bli bedre på, men også for få en pekepinn på hva som fungerer, sier hun.