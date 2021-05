2,3 millioner til landslinjen for yrkessjåfører

Hadsel

Landslinjen for yrkessjåfører på Melbu har fra statsbudsjettet fått bevilget 2.328.000 kroner for å sikre at elever fra hele landet får et nasjonalt tilbud i små- og kostbare kurs i den videregående opplæringen, der elever og lærlinger får opplæring.

Det er snakk om halvårige kurs for yrkessjåfører som gir vitnemål eller årskursbevis fra et av grunnkursene som gir inntak til videregående transportfag, førerkort klasse B og som fyller helsekrav for å få førerkort klasse CEDE.

Elevene må ha fylt 21 år og starter opplæring henholdsvis i vårsemesteret og høstsemesteret. Driftstilskuddet som opplæringa som sjåføropplæringa får, er fordelt med 85 prosent av godkjent kapasitet ved skolen på Melbu, og 15 prosent av faktisk elevtall innenfor skolens godkjenning. Det gis ikke tilskudd til opplæring som ikke har startet opp.