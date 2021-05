Hadsel

Det sier spilleren selv, som er godt i gang med sin opptreningsfase etter at hun ved flere anledninger har røket ut med skader som har satt henne på sidelinja over lang tid. Nå er hun i ferd med å bygge seg opp. Men hun er fortsatt usikker på om det ender opp med en tilbakekomst på topp for Medkila i nærmeste fremtid.