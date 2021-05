Hadsel

Like over midnatt natt til mandag, melder politiet at Hadsel brann og redning har rykket ut til en fjøsbrann på Melbu.

Klokken halv ett meldes det om at fjøsen er overtent, og at det er verifisert at det ikke er dyr i bygningen. Brannvesenet jobber med slukkingsarbeid.

Klokken 01.10 melder politiet at brannen er slukket og at fjøset er nedbrent. Politiet gjør undersøkelser på stedet.

Saken blir oppdatert.