Vannlekkasje på Melbu. Flere uten vann

Hadsel

Da VOL ringer vakttelefonen for vann/avløp, får vi opplyst at vannlekkasjen primært gjelder på Melbu.

– Det er en hovedvannledning som er revet av under grøfting ute på en mark. Det betyr at mange er fri for vann. I tillegg har mange dårlig trykk på vannet, sier Markus Hansen til VOL.

Ifølge Hansen jobbes det med å stenge ned lekkasjen slik at de som er rammet på Melbu, får tilbake vanntrykket så snart som mulig.

– De som bor i Gulstad-området må belage seg på å være uten vann noen timer til. Men vi jobber på spreng for å fikse det så raskt vi kan, slår Hansen fast.