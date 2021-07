To nye smittetilfeller fredag – få nærkontakter

Hadsel





Den ene personen testet positivt på hurtigtest i dag, heter det i en pressemelding fra Hadsel kommune. Den andre hadde avlagt prøve i går, torsdag, og for vedkommendes del var det først det endelige svaret fra laben i Bodø (PCR-testen) som påviste koronasmitte.

Smittesporing for begge er gjennomført, og det viser seg at den ene ikke har nærkontakter. Den andre derimot, har to. Begge bor i samme husstand som den smittede.

Totalt ble 23 personer testet ved legekontoret på Melbu fredag, og det kom i løpet av dagen svar på 15 PCR-tester tatt torsdag.

Med de to seneste tilfellene er det totalt 16 påvist smittede i Hadsel siden onsdag 21. juli.

Det er ikke planlagt testing i helgen, og koronatelefonen åpner etter planen ikke igjen før mandag 08.30. Skulle situasjonen endre seg, vil kommunen gjøre nødvendige grep og samtidig informere om det som skjer.