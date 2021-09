– En musikkvideo med Madrugada er bra for rekrutteringen

Da Madrugada skulle spille inn musikkvideoen til "Dreams at midnight" i Raftsundet, ble det betydelig mer rock`n roll over brannøvelsen til Hadsel Brann og Redning. - Utrolig artig at vi kan få være med på noe sånn, sier fungerende brannsjef Sten Johannessen.