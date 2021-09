Hadsel

I et møte nylig viste Melchiorsen frem årets økonomirapport for det kommunale eiendomsselskapet, som er satt til å drifte og vedlikeholde de kommunale formålsbyggene. Melchiorsen har tidligere varslet en betydelig underfinansiering av selskapet, og at dette får konsekvenser for driften år etter år. Nødvendig vedlikehold kan ikke gjøres, med det resultatet at det blir dyrere å ta igjen etterslepet senere.