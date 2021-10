Helse- og omsorgsutvalget i Hadsel kommune:

Helsesmell på 12 millioner kroner

Helse og omsorg i Hadsel ligger an til å få et merforbruk på over 12 millioner kroner, viser økonomirapporten for andre tertial 2021. - Hovedårsaken til merforbruket er lønn, sier helse- og omsorgssjef Marion Celius.