Hadsel

Firkløveret Sofie Rønning (6. klasse), Stina Winther Iversen (7. klasse), Vanessa Sofie Johnsen (7. klasse) og William Hovland Kjærvik (6. klasse) har vært på Kulturfabrikken på Sortland for å bli kurset i det å være kulturverter. Det er et opplegg Den kulturelle skolesekken har for sjette- og syvendeklassinger i Vesterålen, og Melbu skole stilte som en av fire.