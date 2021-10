MDG-er vil ha næringsbygg i strandsona

Hadsel

I et brev som skal behandles i førstkommende møte i teknisk hovedutvalg, hvor Danenbarger selv er utvalgsmedlem, ber hun om svar på spørsmål om hvordan kommunen ser på bygging på eiendommen der hun bor. Per dags dato er området av kommunen definert som boligareal, men Danenbarger ønsker å å fradele deler av tomta til næringsareal for kontorbygg.