–Nå har de tatt for mye Møllers tran på Stokmarknes

Hadsel

– Jeg er en frustrert politiker fra MOS og vi sitter i mindretallet. Det er ikke bare dere som er utsatt for fjerning av tjenester. Det skjer også på Melbu, Sandnes og Strønstad, påpeker hun under folkemøtet på Innlandet. Der har kommunedirektøren foreslått å legge ned – Vi må stå i lag, for vi er i samme båt. Hver eneste gang vi har budsjettbehandling er vi utsatt for dette. Jeg setter min lit til at AP og SP ordner opp. Rådmannen er en grei kar, han skal bare få endene til å møtes og det er ikke alltid så lett å få til, legger hun til.