Slik vil administrasjonen ha det nye biblioteket

Hadsel

Ifølge presentasjonen som er lagt frem for blant andre ansatte i Hurtigrutens Hus er tanken å bruke arealene som er igjen etter Hurtigrutemuseet, i tillegg til arealene som i dag disponeres som kontorer for de ansatte, kiosk og foaje. Det vil gi et mulighetsareal på 682 kvadratmeter til et moderne bibliotek.