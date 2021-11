Bli med inn i lefsebakeriet til Jorid

Mange forbinder juletiden med julekaker og annen bakst. Vi har tatt turen innom Jorids lefsebakeri for å høre hvordan trykket er før jul. Jorid Hansen, som er daglig leder, forteller at de lager mellom 600 og 1200 lefser hver dag. Mesteparten av det hun selger, selger hun i Desember, og når Januar og Februar kommer, synker salgstallene betraktelig. Videoreportasjen ser du i vinduet over.