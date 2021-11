Melder om 19 nye smittetilfeller

Hadsel





Det kommer frem av Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) sine statistikker, som også presenteres av VG.

I Vesterålen har smitten den siste tiden vært mest økende i Hadsel. Fredag ble det registrert 23 tilfeller i kommunen. Som nevnt ovenfor meldes det om 19 tilfeller lørdag.

– Vi vet også at det er mange som er bekymret for den økende smitten og hvordan vi skal forholde oss. Vi kommer til å legge ut ukentlige tall på smittede i kommunen vår fremover, men vi er mest opptatt av innleggelser og alvorlig sykdom, uttalte kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin til VOL fredag.

Da understreket han også at det er viktig å leve så normalt som mulig i tiden fremover, særlig for barn og unge. Samtidig pekte han også på at det er viktig å holde på de gode forebyggingsvanene vi har hatt siden starten av pandemien.

– Vær obs på avstand, ha god håndhygiene, og aller viktigst, hold deg hjemme og test deg om du har symptomer, sa han.

I tillegg til Hadsel var Sortland den eneste av vesterålskommunene hvor det ble registrert positive testresultater lørdag. Der ble det meldt om to positive tilfeller.