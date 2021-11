Mindreårig kjørt til legevakt

Hadsel

Natt til lørdag meldte politiet om et slagsmål utenfor et utested på Stokmarknes. I den forbindelse ble en mindreårig skadd. Vedkommende ble kjørt til legevakt for kontroll. Det er uklart hva som har skjedd.

– Det foregår etterforskning i saken. Vi kjenner ikke til foranledningen og ingen er per nå siktet, sier operasjonsleder ved Nordland Politidistrikt, Lars Halvorsen til VOL.

Han sier videre at den mindreårige personen ikke er alvorlig skadet, men likevel alvorlig nok til at det er satt i gang etterforsking for å finne ut hvem som står bak.