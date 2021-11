Tre vesterålinger kan bli «Årets Nordlending»

Hadsel

Det er totalt 10 kandidater på listen folk kan stemme frem til den gjeve tittelen:

• Halvar Ellingsen, Sortland/Hadsel

• Jenny Myklebust og Cathrine Hole, Nesna

• Sten Magne Engen, Hadsel

• Sonja Iren Johnsen, Leirfjord

• Eirik Kristoffersen, Narvik

• Stina Nordine, Steigen

• Ingebjørn Bleidvin, Hadsel

• Isak Dreyer, Bodø

• Kjetil Knutsen, Bodø

• Caroline Ailin, Bodø

Listen inneholder flere kjente profiler som forsvarssjef Eirik Kristoffersen, Norges tøffeste Isak Dreyer og Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Her kan du stemme på din favoritt.

Mat, hurtigrute og smittesporing

Halvar Ellingsen har fått mye oppmerksomhet i året som har gått for satsingen med Kvitnes gård – et spisested som har fått strålende anmeldelser.

Sten Magne Engen har vært sentral i etableringen av hurtigrute-museet på Stokmarknes. Museet ble åpnet tidligere i år.

Ingebjørn Bleidvin er kommunelege i Hadsel og utviklet et eget smittesporingssystem da man trengte bedre verktøy etter at verden ble rammet av en pandemi. Det gjorde at han blant annet fikk møte daværende statsminister Erna Solberg da hun var på rundreise i Vesterålen.

To vinnere fra Vesterålen

«Årets Nordlending» har blitt kåret siden 2002, og det er to vesterålinger som har vunnet prisen.

Andværingen Hans Edgar Furfjord ble «Årets Nordlending» i 2010 etter å reddet to barn fra en brennende campingvogn.

Ramona Lind vant kåringen i 2019 for sin innsats for trafikksikkerhet etter at hun mistet sønnen i en trafikkulykke med et utenlandsk vogntog.