1. 500 dugnadstimer for én måned med fritidsklubb

Hadsel

Henholdsvis sju og åtte år unna stemmeberettiget alder, er de på knærne for fritidsklubben sin. Skraper vekk maling som flekker gulvet etter 1500 dugnadstimer. I rommene rundt står investeringer for rundt en million og venter på å benyttes. Takket være lagkamerater i næringslivet, som har gitt både klingende mynt og kompetanse for at de to skal få klubben sin, samt investerings og driftstilskudd fra kommunen, så det lyst ut for fritidstilbudet på Melbu.