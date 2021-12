Legger Gulstadøya på is

Hadsel

Det ble enstemmig vedtatt da formannskapet møttes torsdag for å diskutere saken. Bakgrunnen for saken er at området er av kommunestyret vedtatt kjøpt, og kommunedirektøren har fått en ramme på 16 millioner kroner å kjøpe for. I etterkant av det har imidlertid grunneierne krevd at området indeksreguleres, og vil ha en høyere pris, noe kommunedirektøren ville ha de folkevalgtes vurdering på.