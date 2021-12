Sten Magne får Kongens fortjenstmedalje

Hadsel

Hadsel-ordfører Aina Nilsen sto for overrekkelsen.

– Jeg har ikke landa ennå, sier Sten Magne Engen som torsdag fikk kongens fortjenstmedalje for jobben han har gjort med å få på plass nye Hurtigrutemuseet på Stokmarknes.

Inspirasjon

Ordfører Aina Nilsen var klar i sin tale:

– Uten deg hadde vi ikke kunnet stå her, sa hun og understreket samtidig viktigheten av Engens arbeid for å bevare kystkulturen.

- Sten Magne har et brennende engasjement for hurtigruta, og det har blitt mange foredrag han har holdt om hurtigrutas historie. Gjennom sine foredrag har han inspirert mange grupper som har reist med hurtigruta, både Hurtigrutas venner og andre. Vi ønsket at du skulle hedres med fortjenstmedaljen for ditt engasjement og pågangsmot for å bevare og formidle en viktig del av vår kysthistorie og identitet som kystfolk, hurtigrutas historie. Det er med stolthet og glede jeg vil overrekke deg medaljen og uttrykke mine hjerteligste gratulasjoner. Du vil senere motta invitasjon til audiens hos Hans Majestet Kongen der du kan få anledning til å takke Kongen personlig for denne utmerkelsen, fortsatte ordfører Nilsen.

Uvitende

Engen selv var fullstendig uvitende om hederen han skulle motta.- Jeg skjønte noe var i gjære, men ikke dette.

– Jeg trodde jeg skulle få en blomst eller noe sånn, sier en tydelig rørt Engen. – Men det er helt herlig, legger han til.

Dramatikk i løpet av seansen ble det også, da brannalarmen på det nye Hurtigrutemuseet utløst. Det viste seg å være matos som utløste alarmen.